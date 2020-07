FOTO – Iachini prova a recuperare Castrovilli, Kouame sempre a tutta

Dopo il pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Cagliari, la squadra di mister Beppe Iachini è già tornata in campo al Centro Sportivo Davide Astori per preparare al meglio la sfida contro l’Hellas Verona di Ivan Juric.

Dopo l’assenza di ieri, si rivede in campo anche il giovane virgulto viola Gaetano Castrovilli che sta provando a rientrare per la sfida contro gli scaligeri. Senza Duncan squalificato, infatti, la Fiorentina potrebbe avere dei problemi a centrocampo e, per questo, la presenza del Castro può diventare fondamentale.

TRAINING | 👊

Snaps from today’s session 📸#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/p0qczRyv2L

