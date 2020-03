FOTO – Igor non molla un centimetro e si allena senza sosta nella propria abitazione

Costretti a rimanere in casa, e con gli allenamenti naturalmente sospesi, i giocatori devono trovare un modo per tenersi in forma. E tra quelli della Fiorentina il più attivo in tal senso sembra essere Igor, che nella giornata di oggi ha postato numerose Instagram stories in cui si dimostra impegnato in vari esercizi. Addominali, flessioni, corsa sul posto, squat e tanto altro all’interno della propria abitazione, o meglio dell’ampio cortile che la circonda. D’altronde la dedizione non è mai mancata a Igor, che fin dal suo arrivo a gennaio si è dimostrato determinato a guadagnarsi il posto. E in attesa di poter tornare a farlo sul campo, continua a non mollare un centimetro neanche tra le mura domestiche.