In attesa dell’ufficialità di Beppe Iachini come nuovo tecnico della Fiorentina, il figlio Kevin ne ha spoilerato l’arrivo con un post su Instagram. Si tratta di una figurina di suo papà ai tempi in cui giocava con la Fiorentina. Un ulteriore segnale di come Iachini sia ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore della Viola. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram FIRENZE!!!! 💜💜💜 Un post condiviso da Kevin Iachini (@kevin_iachini) in data: 23 Dic 2019 alle ore 5:10 PST