FOTO – Il noto giornalista e…la maglia di un grande ex Fiorentina

Il noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio è a Siviglia. Prima di intervistare il vicepresidente del Betis Catalan, Di Marzio ha postato una foto con la maglia dello storico capitano spagnolo ed ex Fiorentina Joaquin. Infatti, ha chiosato: “Poco fa in diretta per @skysport il vice presidente del @realbetisbalompie Catalan ha annunciato lo scambio tra me e il loro storico capitano @joaquinarte 🔁⚽️Lo ringrazio di cuore per la fiducia e per la maglia, ma onestamente non so quanto gli convenga”.

