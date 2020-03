FOTO: Il poker di Zaniolo al viola Ranieri

Ai tempi del Coronavirus anche i calciatori di Serie A devono attenersi alle normative vigenti. Tanti di loro trascorrono le loro giornate a giocare ai videogiochi, soprattutto alla Play Station 4 con cui è possibile giocare online e sfidarsi in modalità online. Come hanno fatto Nicolò Zaniolo, che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, e Luca Ranieri, calciatore di proprietà della Fiorentina in prestito anche lui out per infortunio. L’esterno della Roma, come testimonia una IG Story, ha rifilato un secco poker al giovane viola. Ecco la foto: