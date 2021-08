FOTO – Il ritiro di Moena è appena finito e Kokorin sfrutta i giorni di riposo per andare al mare… In Russia!

L’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha postato sui social due foto che lo ritraggono al mare. Mister Vincenzo Italiano ha concesso ai giocatori viola qualche giorno di riposo prima di ricominciare l’attività di allenamento a rosa completa martedì a Firenze e il russo ha sfruttato i giorni liberi per volare in Russia. Kokorin infatti nelle foto postate su Instagram si è taggato nel Territorio di Krasnodar che si affaccia sul Mar d’Azov e sul Mar Nero. Nostalgia di casa per l’attaccante viola?