FOTO – In attesa di conoscere il proprio futuro, i giovani della Fiorentina Primavera si rilassano a Mykonos

Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere anche il futuro dei calciatori classe 2001 che in quest’ultima stagione hanno fatto parte della Fiorentina Primavera. Il prossimo anno saranno infatti fuoriquota a tutti gli effetti e quest’estate dovrà essere deciso il loro futuro (se ancora in viola con la Prima Squadra o in prestito altrove). In attesa della decisione alcuni dei ragazzi sono a Mykonos in Grecia, dove stanno trascorrendo le vacanze. Questa la foto postata dall’ormai ex capitano della Primavera Mattia Fiorini in compagnia di Lorenzo Chiti, dei gemelli Pierozzi, di Eduard Dutu e di Niccolò Chiorra.