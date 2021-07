FOTO: In attesa di novità sul futuro, Borja Valero si rilassa in vacanza

Dal primo di Luglio Borja Valero non è più un giocatore della Fiorentina, dopo un solo anno dal suo ritorno a Firenze dopo l’esperienza all’Inter le strade dello spagnolo e del club si separano nuovamente. Pochi giorni dopo questa decisione, il sindaco ne ha presa un’altra ancora più importante: smettere ufficialmente con il calcio professionistico, anche se nelle ultime ore si sono intensificati i contratti con il C.S.Lebowski.

Al momento però Borja, in attesa di novità sul suo futuro, è in vacanza in Maremma con la famiglia. Lo spagnolo su Instagram ci scherza su: “Primo estate da ex e abbronzatura da rivedere ma lettura di qualità sempre”