FOTO – Instancabile Ribery: il fuoriclasse della Fiorentina allestisce una mini-palestra e si allena anche in casa

Non c’è allenamento? E allora Ribery si allena in casa! Davvero instancabile (e sempre più ammirevole) il fuoriclasse della Fiorentina, che non perde mai occasione per svolgere sessione extra di lavoro personalizzato. A testimoniare il tutto le sue storie su Instagram, dove si può vedere come Ribery abbia allestito in casa una mini palestra con quattro postazioni con pesi e tappetini, e una cyclette per tonificare gli arti inferiori.

0 0 vote Article Rating