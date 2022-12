FOTO: Interessi intorno a Terzic? Lui chiarisce sui social la maglia che si sente addosso

Protagonista a sprazzi ma con molto più spazio delle stagioni precedenti (la maggior parte delle quali in prestito): Aleksa Terzic è una delle sorprese più positive di questa prima parte di stagione viola. Da vice di Biraghi, il serbo ha sfruttato l’Europa per trovare minutaggio e spingere Italiano ad una maggior rotazione nel suo ruolo. Per lui si parla di interesse del Bologna sul mercato ma il mancino classe ’99 ha dato un po’ il suo punto di vista sulla maglia che lo rappresenta ad oggi:

