Movimento davanti al centro sportivo nella mattinata di oggi, anniversario del primo anno della presidenza di Rocco Commisso: presente in particolare Joe Barone, che in questi minuti si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Il dg viola ha avvistato un tifoso con una vespa gialla e non ha resistito alla tentazione, chiedendo e ottenendo di provarla, proprio davanti all’ingresso del centro sportivo:

