FOTO: Kokorin in viaggio verso l’Italia “Stiamo arrivando”

Aleksandr Kokorin sta arrivando in Italia. Il nuovo attaccante della Fiorentina, in compagnia della moglie e del figlio, è in volo verso il nostro Paese, come dimostra la foto pubblicata dalla società viola sul proprio account Instagram.

Il giocatore svolgerà le visite mediche a Roma intorno all’ora di pranzo e poi arriverà in città per siglare il proprio contratto e unirsi al gruppo viola