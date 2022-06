FOTO – Kokorin si tiene in allenamento e mostra i suoi addominali al mondo

Tempo di vacanze per i giocatori della Fiorentina, ma c’è chi ci tiene a mantenersi in forma. Tra questi anche il discusso Aleksandr Kokorin, che non ha perso l’occasione per mostrare i suoi addominali al monto intero tramite Instagram.

Tutto questo mentre il club viola cerca una soluzione a questo problema: il giocatore non è al centro del progetto tecnico della squadra e quindi si cercano acquirenti per il suo cartellino. Acquirenti che, per il momento, sono difficili da essere trovati.