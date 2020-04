FOTO – Kouamè indossa per la prima volta la maglia della Fiorentina

Dal suo acquisto al termine della sessione invernale di calciomercato, il giovane ivoriano Christian Kouamè non ha mai indossato la maglia della Fiorentina in campo a causa di un infortunio al crociato.

L’ex Genoa sta lavorando autonomamente e si è dichiarato pronto a rientrare e, ieri sera, si è mostrato nuovamento in viola dopo la presentazione in Sala Stampa.

Infatti Kouamè è andato in onda a Sky Sport con indosso la maglia della Fiorentina per una prima volta unica. Ora resta solo che vederlo in campo.