FOTO: La capatina affettiva di Vlahovic e poi la testa al Brescia: “Da ora penso solo alla Serie A”

Un piccolo saluto alla propria famiglia dopo mesi di lontananza e di isolamento forzato a causa del Covid per Dusan Vlahovic: lo stesso attaccante serbo si è fatto ritrarre di ritorno da una visita rapida ai propri parenti prima di tornare a pensare alla Fiorentina. Questo il suo messaggio via Instagram: “Finalmente ho rivisto la mia famiglia, ma adesso “focus” alla ripresa della stagione. JUST HARD WORK”.

