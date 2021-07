FOTO – La Curva Fiesole ringrazia Borja Valero e la sua famiglia: “Orgogliosi di avervi in città”

Sui cancelli del Franchi oggi pomeriggio è apparso uno striscione firmato “Curva Fiesole Firenze” per ringraziare Borja Valero (che ieri ha dato il suo addio al calcio) e la sua famiglia, in particolare per la scelta di rimanere a Firenze. Questo quanto si legge sullo striscione: “Orgogliosi di avervi in città, grazie famiglia Valero!”

Questa la foto pubblicata sulla pagina Facebook “Fuori dal Coro”: