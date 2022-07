FOTO – La Fiorentina è arrivata in Austria: il programma della squadra viola

La Fiorentina è arrivata in Austria. Proprio in questi minuti, come da foto pubblicate sui canali ufficiali del club, i giocatori viola sono scesi dal pullman in quel di Mils, località vicina a Innsbruck dove svolgeranno tre giorni di ritiro.

Il 31 luglio la Fiorentina partirà poi per Salisburgo, dove alle 18 avrà luogo l’amichevole contro il Galatasaray.