FOTO – La Fiorentina è partita per Moena, ci sono degli assenti

Questa mattina la Fiorentina è partita alla volta di Moena in treno dalla stazione di Campo di Marte. Il gruppo, guidato da Vincenzo Italiano, è salito su un Frecciarossa direzione Trentino, dove la squadra sarà poi accompagnata alla località in pullman. Tra gli assenti spiccano i nomi di Dragowski e Pulgar, rimasti a Firenze e al centro di operazioni di mercato in uscita. Per i due infatti, la prossima sarà una stagione lontano dalla Fiorentina. Assente anche Kokorin, che però raggiungerà i compagni nei prossimi giorni. Presenti invece i nuovi tre acquisti viola Mandragora, Jovic e Gollini.

Queste le foto della partenza scattate da Radio Bruno: