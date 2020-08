La Fiorentina, su Instagram, ha indetto il concorso per il Player of The Season dove i tifosi possono scegliere il migliore giocatore viola della stagione. Il brasiliano Dalbert, ha votato… per se stesso. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha infatti scritto il proprio nome prendendosi anche gli attacchi di qualche tifoso come “Ci vuole coraggio a scrivere cosi” oppure “Via da Firenze”

0 0 vote Article Rating