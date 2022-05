FOTO: La Lazio vince in extremis ma la posizione di Acerbi è molto sospetta. Marelli: “La sensazione è che al Var si siano confusi”

Un episodio che ha fatto discutere quello della rete al 90′ di Acerbi in Spezia-Lazio, decisiva per il 3-4 finale e che potrebbe avere conseguenze importanti in classifica. Non sono mai state trasmesse le immagini delle linee tirate in sala Var, tanto che il commentatore Luca Marelli a Dazn è parso dubbioso:

“Non c’è chiarezza. Per il fuorigioco bisogna considerare il penultimo difendente, Provedel è molto avanti. Acerbi viene tenuto in gioco da Reca, ma bisogna considerare la prospettiva. La linea si traccia a partire dal penultimo difendente, che quasi sempre è il primo difensore davanti al portiere. Ma in questo caso Provedel è oltre Nikolaou e Reca ed il penultimo difendente è proprio il greco, per questo è possibile che si siano confusi. Che appare ben più avanti di Acerbi. La sensazione netta è di fuorigioco, ma è una sensazione, non ci sono le linee”.