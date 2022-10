FOTO – La locandina retrò per il ritorno in Scozia della Fiorentina

Le partite in campo internazionale costituiscono sempre un pezzetto di storia per i club che le disputano. Anche quella di domani lo sarà per la Fiorentina, che torna a giocare in Scozia dopo l’ultima volta nel 2008 contro i Rangers. Questa volta il teatro della sfida non sarà l’Ibrox di Glasgow, ma il Tynecastle Park di Edimburgo, sold out dai supporter degli Hearts.

Il ritorno della Fiorentina in terra scozzese è stato celebrato dal giornalista di ESPN Mark Donaldson, che ha pubblicato sui propri canali social una bellissima locandina della sfida. Questa, come potete vedere in figura, richiama la finale della Coppa delle Coppe del 1962 giocata ad Hampden Park dai Viola, che vennero sconfitti dall’Atletico Madrid. Quella di domani sarà un’occasione, quindi, anche per riscrivere la storia del club.