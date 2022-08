FOTO: La serata romantica di Gonzalez tra Venchi ed il Piazzale Michelangelo in attesa del debutto in campionato

In attesa del debutto della Fiorentina con la Cremonese previsto domenica al Franchi, Nicolas Gonzalez ieri si è concesso una serata romantica in splendida compagnia. L’ala argentina appare nelle storie di Paloma Silberberg, ragazza con cui si frequenta da un po’.

La giovane sul proprio profilo Instagram ha postato alcune stories che mostrano la serata passata dalla coppia in giro per il centro di Firenze. I due sono passati dalla nota boutique del gelato e del cioccolato Venchi, per poi scattare una foto romantica a Piazzale Michelangelo. Ecco le foto dei due giovani: