FOTO – L’agenzia di Agostinelli conferma il rinnovo fino al 2025

La Fiorentina e Vittorio Agostinelli hanno posto le basi per un futuro insieme. Il ragazzo, con ogni probabilità, partirà per un’esperienza in prestito: molte squadre sono sulle sue tracce e, come riportato anticipatamente, la Reggina è quella più in vantaggio (LEGGI QUI). Prima, però, c’è stato il rinnovo del suo contratto con la Fiorentina fino al 2025.

Agostinelli viene da ottime stagioni con la Fiorentina Primavera e la Viola ha deciso di puntare su di lui con continuità. Adesso arriverà l’esperienza in prestito altrove.

Di seguito, il contenuto pubblicato su Instagram da parte dell’agenzia che detiene la procura di Agostinelli: