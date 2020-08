FOTO – Le maniche sulle nuove maglie continuano a mietere vittime. A Cagliari è polemica nonostante il nuovo sponsor Adidas

Tempo di presentazione delle maglie per le squadre di Serie A. Oggi è stato il turno del Cagliari che, a sorpresa, ha rescisso il contratto con Macron per legarsi a Adidas. Una mossa di martketing molto importante per il club sardo che, insieme alla Juventus quest’anno, sarà vestito dallo sponsor tedesco. Non ancora note le cifre dell’accordo. Rese note invece le prime due maglie. Se la maglia “da trasferta” è stata molto apprezzata da tutti, la prima ha diviso la tifoseria rossoblù e gli appassionati. A non convincere sono ancora una volta le maniche bianche che spezzano la classica divisione verticale della maglia storica appunto rossa e blu. E anche in casa Fiorentina negli ultimi giorni di discussioni sulle maniche della nuova maglia se ne sono sentite abbastanza…

