FOTO – L’ex viola Viviano si schiera con i medici: “Ricordiamocelo tutti quando sarà finito, anche chi dovrà tagliare i costi…”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha realizzato un post su Instagram nel quale si schiera con gli infermieri in una bella battaglia: “Li ringraziamo , li ringraziamo tutti , ma loro fanno il loro lavoro sono nati per aiutare le gente , ma ricordiamocelo tutti , quando tutto questo sarà finito ( perché finirà ) che magari li troveremo stanchi o arrabbiati alla prossima nostra visita quando saremo di fretta e magari gli risponderemo male , ma se lo ricordi anche chi quando avrà da tagliare i costi non guarderà in faccia chi in questa situazione sta tenendo su un paese intero ! GRAZIE”