FOTO – Matrimonio fiorentino per Giovanni Simeone e Giulia Coppini

Ormai l’avventura alla Fiorentina fa parte del passato per Giovanni Simeone, ma la città in riva all’Arno è sempre rimasta nel cuore al Cholito. In particolare per Giulia Coppini, compagna del calciatore argentino nata a Firenze. Oggi i due sono convogliati a nozze alla Chiesa fiorentina di San Salvatore al Monte, dove erano presenti alcuni compagni di squadra di Simeone, tra cui Federico Ceccherini.

Queste alcune foto scattate degli invitati e postate sui social: