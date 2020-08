FOTO – Montella cerca squadra e prova a “liberare” la Fiorentina?

L’allenatore, ancora sotto contratto con la Fiorentina, Vincenzo Montella è passato negli uffici della World Soccer Agency. Si decide il futuro per l’ex tecnico? La società spera per togliere uno stipendio dai pagamenti mensili, intanto però questo incontro tra Montella e l’agente Alessandro Lucci può far bene sperare.

