FOTO: Nemmeno il lockdown ha frenato… la barba di Dragowski. E la Fiorentina lancia il contest

Un personaggio sicuramente fuori dalle righe Bartlomjei Dragowski, eccentrico un po’ come tutti i portieri e molto estroso anche nel look. Pensando a questo aspetto la mente non può che andare a Sebastien Frey, che a colorazioni e stili per barba e capelli ci ha deliziati un po’ in tutti i modi. Il polacco invece ha scelto di farsi crescere la barba durante il lockdown e l’ha mostrata così alla ripresa degli allenamenti. La Fiorentina intanto ha lanciato una sorta di contest: “C’è qualcuno che lo può battere?”