FOTO: Nuovo viaggio, vecchie abitudini, anche Commisso segue da vicino la vigilia dell’esordio viola

Prima vigilia di campionato per la Fiorentina, che domani inizierà il campionato in casa contro la Cremonese e lo farà con uno spettatore in più: il suo presidente Rocco Commisso, tornato a Firenze a distanza di otto mesi circa. E come di consueto il patron viola è al seguito del gruppo di Italiano, impegnato in questi minuti nella rifinitura: come riportato dai social del club gigliato Commisso è infatti a bordo campo al centro sportivo ‘Davide Astori’:

Il presidente Rocco Commisso presente alla rifinitura questa mattina presto e per stare accanto alla squadra 💜⚜️#forzaviola #fiorentina #commisso pic.twitter.com/Zwq4XO3JoJ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 13, 2022