FOTO – Osimhen tranquillizza i tifosi del Napoli: “Ci vediamo domenica!”

Victor Osimhen non ha completato l’allenamento odierno del Napoli, uscendo in anticipo per un problema alla coscia sinistra. A tranquillizzare i tifosi partenopei in vista del match con la Fiorentina, comunque, ci ha pensato direttamente l’attaccante nigeriano.

Lo ha fatto attraverso i social, con una storia su Instagram dove si legge “Cari tifosi napoletani, ci vediamo domenica”. Da capire comunque se Osimhen riuscirà a partire dal primo minuto, visto che comunque deve fare i conti con questi piccolo ma fastidioso infortunio.