Al termine di Genoa-Fiorentina, il tecnico viola Beppe Iachini ha concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo. La squadra comincerà a preparare la sfida contro l’Atalanta a partire dalla giornata di domani. Nella mattinata odierna, però, Sofyan Amrabt si è recato al centro sportivo: palestra e piscina per il centrocampista della Fiorentina, che dovrà recuperare in questi giorni la miglior condizione possibile in vista della partita di domenica contro l’Atalanta.

