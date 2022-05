FOTO – Per alcuni giocatori della Fiorentina non è ancora tempo di vacanze: Castrovilli e altri due viola si allenano al centro sportivo

La stagione è finita e, per i giocatori della Fiorentina non convocati in Nazionale, è tempo di partire per le vacanze. Non tutti pero, evidentemente, hanno fretta di partire. Su Instagram, infatti, Gaetano Castrovilli ha postato delle storie che lo ritraggono mentre si allena duramente nella palestra del centro sportivo Davide Astori.

Il centrocampista viola, che sta affrontando la prima fase di recupero dopo il brutto infortunio, non era però da solo. Insieme a lui, si vede nel video, c’erano infatti anche Lucas Martinez Quarta e il terzo portiere Antonio Rosati.