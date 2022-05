FOTO – Primavera di trofei: Aquilani in posa col ‘Maestrelli’ e Corradini tra i migliori 11 del campionato

Giornata di trofei per la Fiorentina Primavera. La società viola infatti ha riportato tramite i propri canali social i premi guadagnati dal Mister Alberto Aquilani e dal centrocampista, nonché match-winner della finale di Coppa Italia, Giovanni Corradini. Per il primo si tratta del prestigioso premio ‘Maurizio Maestrelli‘, in ricordo del tecnico che vinse il primo scudetto con la Lazio (la cerimonia si è tenuta nella regione della Capitale ndr), mentre per il giovane giocatore viola il riconoscimento viene dall’emittente televisiva Sportitalia che ha trasmesso le partite del campionato Primavera 1 Tim Vision.

Ecco i due protagonisti della stagione viola: