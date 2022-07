FOTO: Primo allenamento per il nuovo acquisto della Fiorentina

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Rolando Mandragora dalla Juventus a titolo definitivo (LEGGI QUI). Nella giornata odierna, in attesa della conferenza stampa di presentazione fissata per domani alle 12:00, il centrocampista viola ha svolto il suo primo allenamento con la squadra gigliata come documentato dalla stessa società con un post sul proprio profilo Twitter.