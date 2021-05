FOTO FN: “Proprietà e società, da ora sono solo vostre le responsabilità”, striscione di tenore… diverso al ‘Franchi’

E’ stato affisso un nuovo striscione sui cancelli del ‘Franchi’ nel corso della notte, a firma Gieffe. Si tratta di un messaggio di tenore piuttosto diverso rispetto a quelli che hanno accompagnato la Fiorentina in questi due anni: “Proprietà e società, da ora sono solo vostre le responsabilità”. Un messaggio che chiama in causa il club e non tutto quanto lo circonda, un auspicio per far sì che le cose cambino decisamente registro rispetto alle prime due, sportivamente pessime, annate della gestione Commisso.