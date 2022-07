MOENA – Al via qualche minuto fa il riscaldamento pre gara per la Fiorentina che tra poco sarà in campo per affrontare la Triestina in amichevole. Gruppo guidato dal capitano Biraghi, al rientro dopo il test di ieri in cui si era visto Rasmussen da quella parte, sorpresa invece per l’out di destra che in questa fase si deve arrangiare avendo sia Venuti che Dodo ai box: dopo Favasuli e Pierozzi, un altro giovane da quella parte, ovvero Alessandro Bianco.