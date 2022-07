FOTO: Rivelato il motivo del ritorno di Dodô in Brasile. E intanto il contratto…

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Dodô è tornato in Brasile per risolvere alcune pratiche burocratiche relative al suo trasferimento alla Fiorentina. Il calciatore, come documentato dal post pubblicato su Twitter dalla pagina del Consolato italiano, ha ricevuto il visto per l’Italia così da poter iniziare l’avventura con la maglia viola. Nel frattempo, la Fiorentina ha già depositato il contratto dell’ex terzino dello Shakhtar Donetsk in Lega nonostante che quest’ultimo non possa essere ancora inserito nelle liste della Serie A finché non si libera un posto da extracomunitario.

