Simpatico siparietto social per Terracciano che risponde a un interista: “Ho parato tutto? Sono molto dispiaciuto per voi” FOTO

Simpatico siparietto social per il portiere viola Pietro Terracciano che su Instagram ha risposto a una tifosa viola che lo aveva taggato in una storia con un video di un tifoso interista molto deluso per il pareggio della sua Inter due giorni fa contro la Fiorentina. In particolare il tifoso nerazzurro nella clip non si capacita del fatto che Terracciano avesse salvato a più riprese la Fiorentina con interventi strepitosi. Il portiere viola ha quindi risposto alla tifosa viola in modo assai ironico: “Sono molto dispiaciuto ovviamente”.

