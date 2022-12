Prosegue la riabilitazione di Riccardo Sottil. Sul proprio profilo Instagram, l’attaccante della Fiorentina ha postato un video in cui lo si vede eseguire degli appositi esercizi in piscina. L’obiettivo per lui è tornare il prima possibile, verosimilmente nel mese di febbraio, nella speranza che possa ricominciare presto ad esprimersi sui livelli mostrati nelle prime partite.