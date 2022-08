FOTO – Torreira lascia definitivamente Firenze e saluta una persona speciale con la sua maglia viola

E’ il momento dei saluti definitivi (almeno per ora) per Lucas Torreira a Firenze. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il giocatore è rimasto nel capoluogo toscano fino alla partenza per la Turchia, dove lo aspetta una nuova avventura con il Galatasaray. L’ex centrocampista viola ha infatti salutato con una storia Instagram una persona conosciuta proprio a Firenze, con la quale il legame sembra essere piuttosto speciale.

Nell’immagine pubblicata Torreira posa accanto a Carmen, donna delle pulizie di origine peruviana. Questo il suo saluto: “Donna fantastica, grazie mille per tutto. Mi mancherà tantissimo”. E in regalo per lei una maglia della Fiorentina del giocatore uruguaiano. Questo lo scatto: