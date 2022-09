FOTO, Torreira partecipa al lutto di Bonaventura: “Un forte abbraccio”

Forse così in contrasto con lo spogliatoio, come a qualcuno faceva comodo raccontare, Lucas Torreira non lo era. Non tanto a giudicare dalle sue esternazioni pubbliche sulla volontà di rimanere alla Fiorentina, quanto per il rapporto anche vivo con gli ex compagni di squadra, non solo sudamericani a quanto pare. In queste ore la famiglia viola si è stretta intorno a Jack Bonaventura per la scomparsa del babbo e al cordoglio ha partecipato anche lo stesso Torreira, anch’egli colpito da un lutto simile in passato: