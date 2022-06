FOTO – Un Calcio Storico nel nome di Astori: sugli spalti uno striscione dedicato all’eterno capitano della Fiorentina

Un Calcio Storico nel nome di Davide Astori. Non solo per la presenza del fratello Bruno, magnifico messere nella finale di oggi che ha visto trionfare gli Azzurri di Santa Croce. Ma anche per uno striscione, affisso sugli spalti, in onore del compianto capitano della Fiorentina.

“Davide sempre con noi” è la scritta che si legge sul telo firmato 1926. L’ennesima dimostrazione, casomai ce ne fosse bisogno, che il ricordo di Astori è sempre vivo nel cuore dei tifosi viola e in generale di tutti i fiorentini.