FOTO – Un giorno da visitatore per Kokorin. L’attaccante della Fiorentina con il figlio a Palazzo Strozzi

Giornata da visitatore per Aleksandr Kokorin, attaccate della Fiorentina che questo pomeriggio ha visitato la mostra a Palazzo Strozzi a Firenze con le opere di Jeff Koons. A mostrarlo le foto postate dal russo sul proprio profilo Instagram in compagnia del figlio Maikl.

Il giocatore viola non era nella lista dei convocati per la sfida contro il Milan. Si sta allenando ancora a parte per un problema fisico e punta a tornare a disposizione in vista dei prossimi impegni della Fiorentina in campionato.