FOTO – Una maglia di Antognoni in zona stadio. La moglie: “Tre metri sopra il cielo. Grazie per tutto questo amore”

Attraverso il proprio profilo Facebook, Rita Antognoni, moglie dell’Unico 10 e bandiera della Fiorentina, ha postato una foto emblematica commentando così: “Tre metri sopra il cielo. Questa mattina andando al mercato di Campo di Marte ho alzato gli occhi e ho visto questa maglia messa su un pilone della luce dentro lo stadio. Io non so chi l’abbia fatto. Comunque una cosa bellissima. Grazie per tutto questo amore”.