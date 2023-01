FOTO – Visite mediche terminate per Gollini a Napoli, adesso la firma con il club azzurro

Come riporta Sky Sport, Pierluigi Gollini ha terminato le visite mediche con il Napoli presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno alle 16:30 circa. L’ormai ex portiere della Fiorentina, adesso, rimarrà in città e tra stasera e domattina firmerà il suo nuovo contratto con la società partenopea.

L’estremo difensore estense arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 mln dall’Atalanta. Intanto, si aspetta anche l’arrivo a Firenze del suo sostituto alla Fiorentina: Salvatore Sirigu.