FOTO – Zurkowski ritrova il “sorriso” in Nazionale

Tra i quattro Viola impegnati in Qatar, c’è anche Szymon Zurkowski che, nonostante lo scarsissimo minutaggio con mister Italiano, è stato convocato lo stesso per la Coppa del Mondo. La sua Nazionale, la Polonia, sarà impegnata martedì alle 17:00 contro il Messico e il centrocampista della Fiorentina potrebbe trovare spazio, dato che ha giocato anche nell’ultima amichevole.

Intanto, dai campi di allenamento in Qatar, l’ex mezzala dell’Empoli vuole esprimere tutta la sua ritrovata felicità in una seconda parte dell’anno che l’ha visto molto lontano dai prati verdi. Su Instagram Zurkowski infatti scrive: “Il sorriso è tornato“, per giunta in italiano, quasi a lanciare una frecciatina al club che lo sta rendendo infelice (?) nell’ultimo periodo.