Franchi: “Solo la Serie A si può permettere di ripartire, mancano persone di spessore come mio padre Artemio”

Il figlio di Artemio Franchi, Francesco, è intervenuto a Lady Radio parlando della ripresa: “La Serie A deve ripartire garantendo la sicurezza di atleti e di tutto il sistema, sarebbe una follia ripartire senza sicurezza. Per questo ci sono costi altissimi che solo la Serie A si può permettere”

E sul Decreto Rilancio: “Il mondo dello sport ha richiesto autonomia da sempre per decidere nei tempi, i tempi lunghi portano agli obbrobri come quelli che abbiamo visto nella passata stagione”

E sulle analogie sul ripescaggio della Florentia Viola: “E’ proprio per evitare quello, riappropriarsi come mondo dello sport delle norme del mondo dello sport. Lo sport deve avere le sue norme e leggi”.

E su cosa avrebbe pensato Artemio Franchi: “Mio padre era un lettore e conoscitore. Alla fine degli anni 50′ aveva pensato a una lega SemiProfessionistica come la Serie C. Però uno come lui sarebbe stato prezioso, ci sono bravi dirigenti però mancano personaggi di quello spessore”