Francia, Germania, Serbia, tutte le squadre che la Fiorentina potrebbe incontrare ai play off se passasse come seconda. Ma almeno i derby sarebbero scongiurati

La Fiorentina è già qualificata per la fase ad eliminazione diretta della Conference League ma, oggettivamente, non ha molte possibilità di arrivare prima, stante la posizione di svantaggio maturata con il Basaksehir negli scontri diretti. In sostanza, non resta che sperare in una vittoria in Lettonia dei viola e in un mezzo passo falso con Hearts dei turchi.

Se dovesse essere secondo posto ci sarà da fare un turno di play off prima degli ottavi, contro una delle terze dei gironi di Europa League (formula astrusa e cervellotica). E chi potrebbe capitare alla Fiorentina?

Nel gruppo A c’è il Bodo Glimt (Norvegia, la scorsa stagione ne fece sei alla Roma in una gara proprio di Conference) quasi sicuro del terzo posto. Nel gruppo B c’è l’AEK Larnaca (Cipro). Nel gruppo C, c’è incertezza tra Roma e Ludogorets (Bulgaria) e se finisse terza la formazione giallorossa non potrebbe essere accoppiata con la Fiorentina. Nel gruppo D ci sono Union Berlino (Germania) e Braga (Portogallo) che se la giocano. Nel gruppo E, lo Sheriff Tiraspol (Moldavia) è ad un passo dal terzo posto. Nel gruppo F può succedere ancora di tutto perché al momento c’è il Feyenoord (Olanda) terzo, ma Lazio, Sturm Graz (Austria) e Midtjylland (Danimarca) si giocheranno tutti i piazzamenti all’ultima giornata. Nel G c’è un ballottaggio tra Nantes (Francia dove gioca l’ex viola Lafont) e Qarabag (Azerbaigian), mentre nell’H, Monaco (Francia), Trabzonspor (Turchia) e Stella Rossa (Serbia) sono a strettissimo contatto.