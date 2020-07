Fratini a FN: “Iachini ha delle priorità rispetto ad altri tecnici, il bel gioco può arrivare anche col tempo. Eventualmente, sarei onorato di un incarico all’interno della società”

Per fare il punto sul mercato e sulle ultime vicende in casa Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’intermediario di mercato Michele Fratini. Alcune voci di corridoio inoltre, vedrebbero Michele come futuro dirigente viola…

Partiamo dal tecnico. Secondo lei Iachini si è meritato la conferma per la prossima stagione?

“Il rush finale è a favore della Fiorentina capitanata da Beppe Iachini. Non voglio parlare di difensivismo, ma il miglior modo per non perdere e non prendere reti. Ad oggi dal post Covid, la Fiorentina è la squadra che ha subito meno gol. Per l’attacco la società si è organizzata con lo stesso Cutrone che quando entra a partita in corso è spesso decisivo. Iachini ha legittimato il suo incarico perchè ha salvato la Fiorentina a quattro giornate dalla fine. Iachini ha delle priorità rispetto ad altri tecnici in questo momento. Il bel gioco viene anche nel tempo”.

Iachini può essere il tecnico che riporterà la Fiorentina in Europa?

“L’attuale allenatore viola ha ancora un contratto in essere e la dirigenza lo ha ringraziato ampiamente. Addirittura un dirigente lo ha abbracciato durante un’intervista. Ci potrebbero essere tutte le carte in regole per continuare questo rapporto”.

Michele, sono vere le voci che la vedrebbero presto come dirigente della Fiorentina?

“Se un’eventuale trattativa dovesse andare in porto, sarei eventualmente felice di questa opportunità”.