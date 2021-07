Fratini a FN: “Vi spiego il nuovo progetto futuro di Antognoni. Vogliamo creare un luogo dove apprendere la tecnica individuale e i giovani…”

Dopo la brusca separazione con la Fiorentina, il futuro della bandiera viola Giancarlo Antognoni è ancora tutto da decifrare.

Per saperne di più però, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’intermediario di mercato e grande amico di Antognoni Michele Fratini.

Perchè tra Antognoni e Fratini, c’è un progetto che presto potrebbe vedere la luce. “Parte tutto da lontano. Lui – ha spiegato Michele Fratini – aveva in programma da tempo di fare qualcosa di suo e anche io con lui. Insieme ci siamo accorti che la tecnica individuale è importantissima e lui lo sa più di tutti. Adesso ci stiamo muovendo anche a livello istituzionale per poter far nascere questo bellissimo progetto”.

“La definirei la casa di Giancarlo – ha aggiunto Fratini – e ci stiamo muovendo tutti all’unisono per una struttura che sarà a disposizione dei fiorentini ma non solo. L’Accademy, a Firenze sarà volta per tutti gli italiani. Non faremo una “squadra”; sarà un’accademy per la tecnica e per ogni ruolo ci sarà un ex calciatore come insegnante. Saranno tutti ex viola e amici di Giancarlo”.

Entrando nel dettaglio poi, ha spiegato: “Noi non vogliamo creare una scuola calcio, dato che ce ne sono tante e anche molto belle. Vogliamo creare una sorta di centro formazione giovani. Da Giancarlo potranno andare tutte le società che intendono far crescere i propri ragazzi. Dovremo trovare uno spazio dove poter far nascere l’Accademy”.

“Sarà un progetto – ha concluso Fratini – che nascerà a Firenze ma che speriamo possa allargarsi. Sarà una specie di master per il calcio a livello individuale”